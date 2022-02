Geert Wilders: Van Dissel moet vandaag nog weg

Jaap van Dissel zei als eerste reactie op het rapport over wat er fout ging in de eerste maanden van de coronacrisis: "Ik zou het met de kennis van nu precies zo weer doen."

Wat Geert Wilders (PVV) betreft is dat de druppel in de emmer. 'Van Dissel heeft laten knoeien in zijn rapporten. Door de aanpak zijn heel veel mensen in verpleeghuizen onnodig gestorven."

'Hij zegt dat hij later pas gaat reageren. Maar dat is niet aanvaardbaar. Van Dissel zei dat mondkapjes niet zo nodig zou zijn. Als je dat samen met het ministerie hebt toegelaten, dan is het ongehoord dat je het net zo zou doen. Hij zit er nog als verantwoordelijke voor de crisisopvang. Ik vind dat Van Dissel een groot probleem heeft. Als hij een beetje eergevoel heeft zou hij vandaag zijn biezen pakken."