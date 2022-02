Vannacht is Rusland de oorlog begonnen tegen Oekraïne. Volgens Bert Lanting, oud-correspondent in Moskou, wijst alles erop dat een volledige invasie zal volgen, zo zegt hij in de Volkskrant. "De Amerikanen waarschuwen daar al de hele tijd voor en ze lijken gelijk te krijgen."

"Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan," begint Lanting in de krant. "Al moet ik zeggen dat ik behoorde tot de aanhangers van de meest sombere scenario’s. De Russische president Vladimir Poetin had niet voor niets die enorme troepenmacht bij de grens verzameld: 150 duizend man, met alles erop en eraan. Ze hadden veel materieel en ook veldhospitaals bij zich. En er waren heel veel kontraktniki opgeroepen, beroepsmilitairen die voor kortere periodes gecontracteerd worden. Zij kregen te horen dat ze negen maanden zouden blijven."

"Wat ik ook onrustbarend vind, is dat Poetin tegen Oekraïense militairen gezegd heeft dat ze de wapens neer moeten leggen. Als ze dat niet doen, en ze blijven zich verzetten, dan zou Oekraïne iets beleven dat ze nog nooit hebben beleefd."

Lanting denkt dat Poetin mogelijk de Oekraïense regering omver wil werpen. "Dit is een onvoorstelbare gebeurtenis. Het gaat vreselijk worden, ook voor Rusland zelf. Het land isoleert zich volkomen. Wie vertrouwt Poetin nog? Hij heeft de afgelopen weken steeds gezegd dat er geen invasie zal komen. Dit is dus ook een sombere dag voor Rusland zelf."