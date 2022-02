Bommen op flat in Charkov, tweede golf bombardementen begonnen

Een flat in Charkov in Oost-Oekraïne is geraakt door Russische bommen. Onduidelijk is hoeveel slachtoffers er zijn. Er zou nu sprake zijn van een Russisch offensief 'op volle kracht en vanuit meerdere kanten'.

"We worden aangevallen vanuit het noorden, het oosten en het zuiden," zo zei president Volodymyr Zelensky, die zijn landgenoten oproept de wapens op te nemen. "We zullen iedereen die bereid is Oekraïne te verdedigen, een wapen in handen geven", aldus Zelensky. "Iedereen die een militaire opleiding en ervaring heeft, wordt opgeroepen zich te melden bij het ministerie van Defensie en deel te nemen aan de grootschalige mobilisatie."

Er zijn eerder al explosies gemeld in Kramatorsk, Charkov, Odessa en Kiev, evenals op de luchthaven van de stad Ivano-Frankivsk, in het uiterste westen van Oekraïne, zo'n 60 kilometer van de grens met Polen. Tanks rijden ook vanuit Belarus het noorden van het land binnen, de kortste route naar Kiev.