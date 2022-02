Jaap de Hoop Scheffer: ’Poetin is veranderd in een obsessieve en rancuneuze dictator’

De inval van Poetin in Oekraïne doet Jaap de Hoop Scheffer groot verdriet, vertelt hij in de Telegraaf. De voormalig secretaris-generaal van de NAVO denkt ook niet dat Poetins honger gestild is met Oekraïne. "We gaan naar een situatie die alle trekken heeft van de Koude Oorlog.”

In zijn tijd als NAVO-baas sprak De Hoop Scheffer regelmatig met Poetin. "In ruim tien jaar tijd is Poetin veranderd van een redelijk rationele autocraat in een obsessieve en rancuneuze dictator. Hij heeft een onverwerkt verleden: in 1989 zag hij als jonge KGB-officier hoe de Muur viel en het Russische rijk ineenstortte. Op dat moment stortte ook zijn wereldbeeld in elkaar. Als u en ik een onverwerkt verleden hebben, is dat heel naar. Maar als de president van een machtige en nucleaire staat als Rusland dat heeft, is het ronduit gevaarlijk. Dat zien we nu. Dit wordt een bloedige oorlog. Dit is de ergste crisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Het oude Russische rijk

Volgens De Hoop Scheffer wil Poetin het oude Russische rijk herstellen. "Hij heeft zijn zinnen ook gezet op exclusieve politieke invloed in Moldavië, Georgië, Armenië en Belarus. Allereerst zal hij in Kiev een marionettenregering willen neerzetten. Poetin zei bij een NAVO-top al eens in mijn bijzijn: ’Oekraïne is geen staat, het is alleen maar een stuk grond’. En zijn honger is niet gestild met Oekraïne. Vergeet niet welke eisen Poetin de afgelopen weken stelde. Hij wil dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa: óók uit Roemenië, uit Bulgarije, uit de Baltische staten.”

De situatie emotioneert De Hoop Scheffer. "Eerder deze week zag ik de beelden van een kleuterschool in Oost-Oekraïne, waar kindjes oefenden om naar de schuilkelder te gaan. Dat is nu realiteit. Het zullen je kinderen of kleinkinderen maar zijn.”

En nee, hij is ervan overtuigd dat Europa zichzelf, mocht het nodig zijn, niet kan verdedigen. "Dat is triest en dramatisch. Godzijdank hebben wij onze veiligheid uitbesteed aan supermacht Amerika, die bereid is deze last te dragen. Maar Europa is na de val van de Muur met een koel glas witte wijn in een strandstoel gaan zitten en achterover gaan leunen. Ook na de Russische inname van de Krim in 2014 is er niets gebeurd voor de versterking van onze defensie.”