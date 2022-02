In Zwitserland zijn Russische rijkaards nog zeer welkom

De Zwitserse ambassade in Rusland schreef juichende zinnen in haar laatste economische rapport van 2021: Het Zwitserse financiële centrum geniet "van oudsher grote populariteit" bij Russische banken, investeerders en spaarders. En: "Zwitserland is al jaren veruit de belangrijkste bestemming voor rijke Russen wereldwijd voor het beheren van hun vermogen." En dan is er de grondstoffenhandel, waarin Zwitserland een prominente rol speelt als hub: ongeveer 80 procent van de Russische grondstoffenhandel vindt plaats via de Zwitserse financiële dienstencentra van Genève, Zug, Lugano en Zürich volgens het rapport.

En daar zal weinig in veranderen, want met veel van de sancties die tegen Rusland zijn uitgevaardigd doet Zwitserland niet mee. Dit betekent onder meer dat Zwitserland, in tegenstelling tot zijn buurlanden, de Russische tegoeden voorlopig niet zal bevriezen.

Consekwent is het wel: er staan nog altijd vermogens op Zwitserse banken van mensen die in de Duitse vernietingskampen in de laatste wereldoorlog omkwamen.