Kamer woedend op Baudet: “Dit is een man in de war”

Forum-leider Thierry Baudet heeft zich opnieuw de woede van de Tweede Kamer op de hals gehaald met zijn pro-Russische uitspraken. "Baudet is een meeloper van een oorlogsmisdadiger."

Baudet weigerde vanmiddag tijdens het debat de invasie te veroordelen. "Ik vind het verschrikkelijk. Het is de schuld van het Westen," zei hij. De FvD-leider vreest een verdere escalatie van het geweld als het Westen doorgaat met de huidige maatregelen. "We worden een derde wereldoorlog in gerommeld."

Baudet vervolgt: "En als we zo doorgaan drijven we India, China, Saoedi-Arabië, Rusland tot één blok samen, het antiwesterse geopolitieke blok. Dat is slecht voor iedereen. Het enige waar het goed voor is, is de Great Reset. Na 2 jaar covid-scam hebben we nu de Rusland-scam.”

Klaver reageert: "U probeert het weer in complotten te trekken. Maar Poetin valt Oekraïne binnen.”

"Baudet is een meeloper van een oorlogsmisdadiger", vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma."Het doet pijn om deze Kremlin-propaganda hier in dit huis van de democratie te horen."

"Wartaal", noemde Klaver het nog. "Dit is een man in de war. Het is gevaarlijk wat u doet." De Forum voor Democratie-leider zelf vindt dat de Nederlandse politiek in een 'Disney-wereld' leeft.