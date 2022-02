“De Europeanen gaan nogal ruig tekeer richting Rusland”

Het zal voor de Russen niet meevallen om Kiev in te nemen. "Russische militairen zijn niet goed in een guerrillastrijd," aldus Rob de Wijk, oprichter van The Hague Center for Strategic Studies bij RTL Nieuws.

Poetin heeft in eerste instantie te weinig troepen ingezet, meent De Wijk. "Dat zal worden rechtgezet. Maar de Oekraïense bevolking is zich aan het opmaken voor een guerrillastrijd in de steden. En daar zijn de Russen niet zo goed in."

De Wijk verbaast zich over de openlijke communicatie over wapenleveringen van het Westen aan Oekraïne. "Normaal doe je dat onder de radar, en ben je open over de financiële sancties."

Ook de opmerking van Von der Leyen, dat Oekraïne lid kan worden van de EU is opvallend. "Het klinkt alsof dat nu gaat gebeuren, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel weer olie op het vuur, met als gevolg dat Poetin nu de nucleaire wapens in staat van paraatheid brengt."

"Ik vind dat de Europeanen nogal ruig tekeergaan, en ik denk dat daar niet al te strategisch over is nagedacht", zegt De Wijk. Dat terwijl de Amerikanen juist proberen te de-escaleren. President Biden heeft bijvoorbeeld niet gezegd kernwapens in gereedheid te brengen.