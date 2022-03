NAVO-baas somber: ‘Oorlog wordt nog erger’

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Sterker nog, de gevechten zullen de komende dagen heviger worden, verwacht NAVO-baas Jens Stoltenberg.

"De komende dagen zullen wellicht nog erger worden", zei hij in een toespraak. "Met nog meer doden, meer lijden en vernielingen."

De baas van de NAVO sprak van "de ergste militaire agressie in Europa sinds decennia". "Met steden die belegerd worden, ziekenhuizen, scholen en residentiële woningen die vernietigd worden. Roekeloze daden rond een nucleaire centrale en vele dode en gewonde burgers, het is vreselijk. Oorlog is al gevaarlijk, en nog meer in de buurt van een kerncentrale."

Maar de NAVO gaat niet ingrijpen. Stoltenberg blijft bij het standpunt dat er pas aangevallen wordt als er oorlog is in een lidstaat en Oekraïne is geen lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. "Als de NAVO zich nu in de strijd zou moeien, zou dat leiden tot een wijdverspreide oorlog in Europa met nog veel meer leed", zei Stoltenberg.