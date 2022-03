Populaire ex-voorzitter Britse parlement John Bercow ‘tiran en seriepestkop’

De flamboyante en welbespraakte voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis John Bercow (order, orderrr) was achter de schermen jarenlang een brute pestkop. Hij tiranniseerde medewerkers en was een notoire leugenaar.

Dat blijkt uit onderzoek van de parlementaire commissaris voor normen en waarden, Kathryn Stone. Ze ontving tientallen klachten van medewerkers van het Lagerhuis over Bercow.

Hij bezigde volgens de medewerkers 'dreigend, intimiderend en beledigend gedrag' richting zijn personeel. Verbaal geweld, woede-uitbarstingen, schreeuwen en spottend imiteren waren aan de orde van de dag. Volgens een voormalig secretaresse was haar tijd onder hem de enige 'oprecht afschuwelijke' periode in haar werkende leven.

Als dit onderzoek had plaatsgevonden toen de ex-voorzitter nog in functie was geweest, zou hem de toegang tot het Britse Lagerhuis onmiddellijk worden ontzegd, zo stelt commissaris Kathryn Stone in het rapport.

Een bezwaar wat Bercow had aangetekend tegen het rapport van Stone is ongegrond verklaard. Een onafhankelijke commissie heeft nu alle 21 conclusies bevestigd, erbij vermeldend dat Bercow een 'seriepestkop' was.

De ex-speaker, die vorig jaar nog als eregast bij Jinek aanschoof, is het duidelijk niet met de conclusies eens: hij noemt het rapport 'amateuristisch' en gebaseerd op 'roddels en achterklap'. "Het is een aanfluiting voor het recht, gebaseerd op vooroordelen, rancune en geruchten." Volgens hem is het rapport een persoonlijke afrekening in verband met de hervormingen die hij doorvoerde. Bercow vindt niet dat hij iets fout heeft gedaan en maakt geen verontschuldigingen, omdat hij niet gelooft in 'valse excuses'.

Bercow was vanaf 2009 tien jaar voorzitter. Dit was een roerige tijd in het Britse parlement, met onder andere de Brexit als heet hangijzer. De flamboyante Bercow trok niet zelden de aandacht naar zich toe door zijn theatrale 'orderr, orderrrrrr' door de parlementszaal te schreeuwen en op welbespraakte wijze parlementsleden terecht te wijzen.

Hieronder een compilatie van zijn meest in het oog springende acties in het Lagerhuis: