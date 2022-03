China politiek en economisch afhankelijk van Rusland: Wat gaat het doen?

De afhankelijkheid van Russische olie en gas en onhandige diplomatieke acties brengen China in een lastige positie. Met 18 procent van de totale import en export is China de belangrijkste handelspartner van de Russen.

Niet toevallig weigert het land de Russische inval in Oekraïne te veroordelen. Dit vanwege 'ingewikkelde en specifieke' kwesties tussen Moskou en Kiev. Chinese staatskranten staan vol steunbetuigingen, kritiek op de Verenigde Staten en Russische propaganda.

China is grootverbruiker op het gebied van gas en olie. In de laatste vijf jaar is de energierekening die het kolossale land moet betalen aan Rusland verdubbeld. Aangezien de prijs van een vat ruwe olie op het moment meer dan 100 dollar bedraagt, begint dit zwaar op de Chinese begroting te drukken.

Daarnaast is door zware regens de tarweoogst dramatisch. Het ministerie van Landbouw noemt het 'de slechtste tarweoogst in de geschiedenis van het land'. De tarwe-import moet met 50 procent omhoog, en ook dat is zeer prijzig, want de tarweprijs steeg de laatste dagen met 35 procent.

Dan de diplomatie. Xi Jinping en Poetin hielden vorige maand vlak voor de Winterspelen in Beijing een overleg. Xi zit nu in een lastig parket, omdat hij of niet is ingelicht door Poetin over zijn oorlogsplannen, of juist al wel van zijn snode plannen op de hoogte was voor de inval. Linksom of rechtsom staat de Chinese president er slecht op voor de rest van de wereld.

Tenslotte zijn er nog de verkiezingen van de communistische partij dit najaar. Xi Jinping wil een derde ambtstermijn binnenhalen, terwijl de economische groei de laagste is in dertig jaar. Problemen met de hoge inflatie, energiekosten en dreigende voedselspanningen maken het er niet makkelijker op. Wat gaat China doen?