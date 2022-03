Gaat Trump op voor een tweede termijn in 2024? En kan hij winnen?

Donald Trump wordt in juni 76 jaar oud. Maar pensioneren is er voorlopig nog niet bij. Grote kans dat hij in 2024 weer een gooi gaat doen naar het Amerikaanse presidentschap. Hij heeft er al meermaals op gehint in de media en tijdens speeches.

Kan hij winnen? Nou en of. Hij zou een zeer reële kans hebben om de presidentsverkiezingen te winnen. Een recente peiling van The Wall Street Journal toont aan dat Trump en president Biden elk de steun hebben van circa 45 procent van de geregistreerde kiezers, mochten er nu verkiezingen tussen de twee kemphanen worden gehouden. Ongeveer dezelfde cijfers als eenzelfde poll in november vorig jaar.

Het kan dus een nek-aan-nek-race worden, net als in 2020. Toen behaalde Biden meer dan 300 kiesmannen, maar waren de marges in de swingstaten Georgia, Arizona, Wisconsin en Pennsylvania erg klein. Vallen zulke staten de andere kant op in 2024, dan kan de uitslag zomaar heel anders zijn. Dan blijft de vraag: Stelt ex-president Trump zich wederom kandidaat in 2024?

Als je hem hoort in New Orleans en Florida de afgelopen maand, lijkt het er wel op. "We hebben al twee presidentsverkiezingen gewonnen", vertelde Trump onlangs aan een groep Republikeinse campagnedonoren in New Orleans (correctie: hij won de verkiezingen van 2016 en verloor de verkiezingen van 2020). "En nu voel ik me verplicht serieus te overwegen om het opnieuw te doen. We kijken er heel, heel sterk naar. We moeten het doen. We moeten het doen."

Op de Conservative Political Action Conference in Florida eind vorige maand liet Trump een soortgelijke toon horen. "In november 2024 zullen ze erachter komen als nooit tevoren", zei hij. "We hebben het twee keer gedaan en we zullen het nog een keer doen, we gaan het nog een derde keer doen."

Het is misschien moeilijk te geloven, gezien alles wat Trump heeft gezegd en gedaan sinds hij zijn ambt verliet. Hij blijft valse samenzweringen over de verkiezingen van 2020 opdissen. Hij prijst de Russische dictator Vladimir Poetin als genie.

Toch is hij de overweldigende favoriet voor de Republikeinse nominatie en is het in de polls een nek-aan-nek-race met president Biden (79 jaar). Trump is totaal onvoorspelbaar. Je weet nooit wat hij uit de hoge hoed gaat toveren. Maar het heeft er alle schijn van dat hij wederom een gooi gaat doen naar het hoogste politieke ambt in de Verenigde Staten. En ja, hij kan zomaar als winnaar uit de bus komen.