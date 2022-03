Geplaagde Erdogan verrast vriend en vijand: waarom werpt hij zich nu op als vredesstichter?

De Turkse president Erdogan is aan een charmeoffensief begonnen in de regio. Doel is om zich als bemiddelaar op te werpen in Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Hij heeft de afgelopen week een-op-eengesprekken gevoerd met de leiders van Griekenland en Israël. Ook is er hoog diplomatiek contact geweest tussen Turkije en Armenië. Alle drie landen waarmee Turkije al decennialang op gespannen voet leeft.

Het gaat economisch erg slecht in Turkije. Er is een torenhoge inflatie en elke ingreep van Erdogan lijkt het probleem alleen maar erger te maken. Dus ziet hij nu zijn kans schoon om zijn positie te versterken door middel van diplomatie.

Vorige week sprak Erdogan de Israëlische president Herzog in een volgens hem 'historische' ontmoeting.

Afgelopen weekend hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije en Armenië elkaar ontmoet in de Turkse badplaats Antalya. Er is 'positief en constructief' overleg geweest met als doel de onderlinge betrekkingen te verbeteren. De landen hebben al tientallen jaren geen diplomatieke en commerciële banden en de grenzen zijn gesloten.

De Griekse premier Mitsotakis heeft afgelopen weekend gesproken met Erdogan in Istanbul. De landen leven al sinds de stichting van de Turkse republiek circa honderd jaar geleden in onmin, vanwege etnische zuiveringen, grensconflicten op zee met betrekking tot olieboringen, gesteggel over Cyprus en meer recent de vluchtelingencrisis in de regio.

Het is opmerkelijk dat de leiders elkaar hebben gesproken en hebben aangegeven de betrekkingen te willen verbeteren. Het belangrijkste thema is de oorlog in Oekraïne. Een versterkte relatie tussen de landen zou voordelen hebben voor de stabiliteit in Europa.

Daarnaast geeft Erdogan aan dat de twee landen nu de migratiekwestie, terrorisme en hun territoriale kwesties in de Middellandse Zee kunnen aanpakken.