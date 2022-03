In VVD-gemeenten minste huizen gebouwd: hoeveel woningen kwamen er in jouw gemeente bij?

In gemeenten waar de VVD de grootste partij was de afgelopen vier jaar zijn de minste woningen bijgebouwd, schrijft de Telegraaf op basis van eigen onderzoek.

Het adagium van de VVD is al jaren bouwen, bouwen, bouwen, maar in werkelijkheid doen ze dat dus minder dan andere partijen. "Het bouwbeleid is gericht op binnenstedelijk bouwen”, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft in de krant. "Grote gemeenten hebben vaak linkse colleges, en daar wordt momenteel veel gebouwd. Ook is er veel bij gekomen in de regio Ede-Wageningen, waar de SGP en ChristenUnie goed zijn vertegenwoordigd.” Het CDA dat ook relatief weinig liet bouwen, is vooral populair op het platteland, waar gemeenten zich moeten houden aan provinciale plannen.

In gemeenten waar de nieuwbouw wél vlot verliep, komt dat vooral door voortvarende en flexibele lokale politici. Zo is er in Diemen, de nummer 1 met 19 procent nieuwe woningen, een PvdA-wethouder met een vooruitziende blik, die na de kredietcrisis in 2008 toch besloot een kantorencomplex om te bouwen tot nieuwe woningen. In Harderwijk wordt er dan weer gebouwd op een voormalig industrieterrein en zijn recreatiewoningen omgezet in normale woningen.

Gemiddeld werden er 3,52 procent nieuwe huizen toegevoegd per gemeente, oftewel 782 woningen. Bij de Telegraaf kun je zien hoeveel huizen er in jouw gemeenten bijkwamen in de laatste vier jaar.