De Russen boeken nauwelijks terreinwinst: Hoe nu verder?

Het Russische leger boekt de laatste dagen nauwelijks terreinwinst aan het front. Oekraïense steden worden beschoten en talloze burgers worden gedood, maar de Russische opmars lijkt te stagneren. Wat staat het Oekraïense volk nog te wachten?

De Britse inlichtingendienst bericht dat het Russische leger zware verliezen lijdt en nauwelijks oprukt. De Oekraïense verdediging is gemotiveerd en werkt goed samen. De belangrijkste steden blijven in Oekraïense handen.

Volgens defensiedeskundige Peter Wijninga verloopt de Russiche inval 'niet bijzonder goed'. Aanvankelijk wonnen de Russen veel terrein in het zuiden, vertelt hij. "Maar ook daar heb ik het idee dat het stokt. Ze hebben die kuststrook nu voor een groot deel in handen, en dat willen ze zo houden. Daarom blijven ze luchtaanvallen uitvoeren op Marioepol. Maar je ziet niet dat ze verder doorstoten naar het noorden. Ze komen niet echt verder."

Munitie raakt op

Wat is de reden dat de Russische oorlogsmachine de laatste dagen vastloopt? "Poetin ging de oorlog in met een felle toespraak over de 'demilitarisatie' en 'denazificatie' van Oekraïne. Hij wilde een pro-Russische regering installeren. Als je dat wil, moet je snel zijn", legt Wijninga uit. "Maar die snelheid hebben we nooit gezien. Het ging traag, veel trager dan je zou verwachten. Het verdient geen schoonheidsprijs als je het vanuit militaire optiek bekijkt."

Maar dat is niet de enige reden. "Mogelijk begint de voorraad munitie op te raken. En we hebben de indruk dat de motivatie van de Russische troepen niet goed is, omdat ze in veel gevallen niet precies weten wat ze daar in Oekraïne aan het doen zijn."

Ondertussen stapelen de lijken zich op aan Russische zijde. Naar schatting is zo'n 10 procent van het Russische leger uitgeschakeld en zijn er zeker 7.000 doden gevallen, melden Amerikaanse inlichtingendiensten.