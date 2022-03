Poetin bereid tot gesprek met Zelenski

Poetin is er klaar voor om met president Zelenski rechtstreeks over vrede te spreken. Dat heeft de Russische leider gezegd tegen de president van Turkije, Erdogan.

Turkije probeert al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne te bemiddelen tussen beide landen. Met beide onderhoudt Ankara al jaren goede betrekkingen.

Zelenski heeft zaterdag opgeroepen tot zinvolle vredes- en veiligheidsbesprekingen met Moskou. Hij zei dat dit Ruslands enige kans is om de schade van zijn fouten in de nasleep van zijn invasie in Oekraïne te beperken.

Er wordt al twee weken op lager niveau gesproken. Maar volgens Oekraïne en volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken doen de Russen geen serieuze voorstellen in die gesprekken.



Erdogan hield Poetin tijdens hun telefoongesprek voor dat een fysieke ontmoeting met Zelenski uiteindelijk nodig is om het ook eens te worden over de zwaarste eisen die Rusland op tafel heeft gelegd. Namelijk de erkennen door Oekraïne van de separatistenrepublieken in het oosten van het land en een formele aanvaarding dat de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 door de Russen werd bezet, onderdeel van Rusland is.



Zelenski maakte al enige keren duidelijk dat de eisen van Moskou over erkenning van de separatistenrepublieken en het definitief afstaan van de Krim onaanvaardbaar zijn.