Advies Mijnraad: bereid Groningen voor op heropening gasveld

Het kabinet dient Groningen voor te bereiden op heropening van het Groningse gasveld. Bovendien moeten onze gasbergingen met spoed niet voor tachtig, maar voor honderd procent gevuld worden. Dat staat in een nieuw alarmerend advies van de Mijnraad, de bij wet ingestelde en onafhankelijke groep energiedeskundigen, dat naar het kabinet is gestuurd. De deskundigen vrezen dat Nederland komende winter zonder gas kan komen te zitten.

„De leveringszekerheid van gas staat stevig onder druk en is in een aantal toekomstscenario’s niet gegarandeerd. Nadenken over en het voorbereiden van overheidsingrijpen is daarom gerechtvaardigd”, waarschuwt ir. Staf Depla, voorzitter van de Mijnraad.

De nieuwste kabinetsplannen met noodmaatregelen zijn volgens hen onvoldoende om een winter in de kou te kunnen voorkomen. Nederland zet bijvoorbeeld in op extra aanvoer van vloeibaar gas (lng). „Het is niet zeker of het aantrekken van lng-import al het Russische gas kan vervangen”, staat in het advies. Daarin roepen de deskundigen op om Groningen voor te bereiden op heropening. „De inzet van het Groningenveld voor het vullen van de opslagen en als noodmaatregel is in de ogen van de Mijnraad een reële optie om in beschouwing te nemen en voor te bereiden.”