Oekraïne wordt het Vietnam van Poetin

De oorlog in Oekraïne is zijn vierde maand in gegaan en het beste wat je er van kan zeggen vanuit Poetins gezichtspunt: Rusland zou nog kunnen winnen. Vreemd genoeg maken mensen zich in het westen zorgen over de vraag of het westen niet oorlogsmoe zal worden. Maar de tijd staat juist niet aan de kant van Poetin, schrijft Time.

Het oorspronkelijke doel van Poetin was om heel Oekraïne in één keer te veroveren, de regering van Zelensky te onthoofden en een marionettenregime in Kiev te installeren. Dat "Plan A" is mislukt, het gevolg van te veel vertrouwen, slechte spionnen, slechter algemeen leiderschap, afschuwelijke logistiek en verschrikkelijk leiderschap ter plaatse. Zijn 'Plan B' is een terugkeer naar de traditionele Sovjet-Russische tactiek: kleine stukken grondgebied innemen en de Oekraïense burgerbevolking terroriseren met een campagne van oorlogsmisdaden.

Maar net als de VS in Vietnam is de meerderheid van de bevolking in Oekraïne diep gekant tegen de agressor. In plaats van te worden begroet met flessen wodka toen ze binnenvielen, werden Russische soldaten begroet met molotovcocktails. De onthullingen over oorlogsmisdaden zullen het verzet en de wil van de Oekraïners alleen maar versterken, en de tijd zal hun vastberadenheid alleen maar versterken.

Dus de kansen van Poetin om de situatie ter plaatse echt te veranderen en een aanzienlijk extra gebied te veroveren, lijken klein. In wezen begon hij met de controle over 15% van Oekraïne vóór de invasie, met als doel bijna 100% te behalen, en zou op zijn best kunnen eindigen met 20-25%.

Ook vergelijkbaar met de Amerikaanse ervaring in Vietnam, wordt Poetin geconfronteerd met de stroom aan spullen voor de vijand. De VS hebben nooit met succes de wapenstroom naar de Vietcong kunnen afsnijden, en de Russen zullen evenmin in staat zijn om aanzienlijke hulp aan de Oekraïners tegen te houden.

In sommige opzichten is de situatie van Poetin slechter dan die van de VS in Vietnam. De democratische tegenstanders van Poetin - de VS, het grootste deel van Europa, de hele NAVO, Japan, Australië en anderen - vertegenwoordigen bijna 60% van het BBP van de wereld. De Russische economie is slechts rond de 10%, en ze zijn dus kansloos op economisch gebied. China toont weinig bereidheid om Rusland een reddingslijn te bieden, en als de VS secundaire sancties opleggen aan degenen die zaken doen met Rusland, zal de economische situatie voor Poetin in de loop van de tijd alleen maar nijpender worden.

Tot slot werkt strategische communicatie tegen Poetin. President Zelensky heeft bewezen een meesterlijke communicator te zijn, die met gemak het onhandige en ongeloofwaardige Russische verhaal over het omverwerpen van het 'nazi-regime' in Kiev wegblaast.

Poetin heeft een slechte kaarten, en net als de VS in Vietnam stevent hij af op een aanzienlijke nederlaag. De tijd staat niet aan zijn kant.