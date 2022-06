Boerenbonden zitten in hun maag met FDF-voorman Mark van den Oever en zijn vergelijking van boeren met Joden

Mark van den Oever is het uithangbord van de extreme boerenbeweging Farmers Defend Force. Hij komt veel aan het woord in de media en zegt dan vrijwel altijd dwaze dingen. Bijvoorbeeld dat de Nederlandse boeren nu het net zo moeilijk hebben als de joden toen. Dat vinden andere boerenorganisaties heel vervelend.

"Alle boerenorganisaties distantiëren zich van deze wartaal”, verklaart voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond het het DvhN. "We balen ervan. We hadden met deze actiedag weer als een eenheid willen opereren. Samen tegen dit stikstofbeleid.”

De bekritiseerde oorlogsuitlatingen van Van den Oever hebben er niet toe geleid dat FDF uit de organisatie is gezet van de actiedag. Een bewuste keuze, zegt De Jong, die een akkerbouwbedrijf heeft in Sint Annaparochie. "Als we ze de deur wijzen, gaan ze zich mogelijk nog extremer opstellen. Dan blijft het niet bij een bezoekje bij de minister thuis.”

De actiedag vindt woensdagmiddag plaats van twaalf uur tot drie uur ‘s middags in Stroe tussen Amersfoort en Apeldoorn. Op de sprekerslijst staan vooral de vertegenwoordigers van de boerenorganisaties en twee Kamerleden: Caroline van der Plas van BBB en SGP’er Roelof Bisschop.