Boer De Jong, die boos 100 oude bomen kapte, kreeg sinds 2014 434.151 euro landbouwsubsidie

Boer Floor de Jong in Bergambacht kapte uit protest 100 oude wilgen. ,,De knotwilgen zijn net onder de knot afgezaagd, een teken van het kaalslagbeleid van de regering. De bomen zijn nu ten dode opgeschreven. Die overleven dit niet.” De Jong is boer en raadslid voor de SGP.

Hij is ook rijk. Alleen al door de subsidie. Hij ontving sinds 2014 exact 434.151 euro landbouwsubsidie, schrijft Ties Joosten van FTM. Een deel daarvan is voor zijn inspanning voor milieubehoud. Die 434.151 (en 16 cent) zijn over 7 jaar. Alleen aan subsidie beurde hij dus al jaarlijks 62021.59 euro. Dat boer De Jong graag alles houdt zoals het is valt dus te begrijpen.