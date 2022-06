Liegt Kuipers? Volgens RIVM is alarmerende coronamemo wél gedeeld met ministerie

Een memo, waarin het RIVM de noodklok luidt over de coronapandemie, is volgens het instituut wel gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid. Kuipers meldt nu echter aan de Tweede Kamer dat dat niet zo is.

In de risicoanalyse van 9 februari 2020, nog voor de eerste coronabesmetting in Nederland is vastgesteld, concluderen de modelleurs van het RIVM dat in welk scenario dan ook een groot tekort aan ziekenhuisbedden ontstaat. De informatie zou mondeling en in een telefonisch overleg met het ministerie zijn gedeeld. "Alleen kunnen we niet achterhalen bij welk overleg of wie precies deze informatie heeft overgebracht", zegt een woordvoerder.

Huidige minister Ernst Kuipers meldt nu aan de Kamer: "De inhoud van de memo is, voor zover tot nu toe bekend, niet met het ministerie van VWS besproken." En dat lijkt bezijden de waarheid, zo toont e-mailverkeer van RIVM-medewerkers aan. Volgens de e-mails, in handen van de NOS, wisten ambtenaren op het ministerie wel degelijk van de memo.

Interne afstemming

De modelleur schrijft in een e-mail op 9 februari: "De impact van een nCoV (covid-19, red.) epidemie komt uit op een classificatie als ernstige tot catastrofale bedreiging voor de nationale veiligheid. Vandaar deze email." Hij wil dat de informatie bij een interdepartementaal overleg wordt ingebracht drie dagen later. Een collega meldt de dag daarna dat hij heeft overlegd met VWS en dat de memo nog niet ingebracht wordt, omdat er eerst 'interne afstemming' moet plaatsvinden.

De modelleur dringt aan, want ziet het gevaar: "De vraag is of die afstemming dan niet vandaag ipv woensdag plaats moet vinden, gezien het interdepartementale overleg morgen is. Deze analyse gaat niet over de kans dat er grootschalige introductie plaats zal vinden, maar wat er gebeurt als dat wel zo is. Dit lijkt mij zeer relevant om morgen te delen?" De collega overlegt verder met VWS maar blijft bij het besluit.

En toch zegt Kuipers nu in de Kamer dat "de concept-memo niet inhoudelijk met het ministerie is besproken".