Verrassende menukaart op NAVO-top: Russische salade

Terwijl wereldleiders zich tijdens de NAVO-top in Madrid buigen over een oplossing voor de Russische inval in Oekraïne stond er op de menukaart in het congrescentrum een opvallend gerecht: de Russische salade.

'Een verrassende keuze', aldus een Spaanse verslaggever in het restaurant van het zalencentrum waar de top plaatsvindt. De salade van bonen, aardappel, wortel en mayonaise deed de wenkbrauwen fronzen, maar vond toch gretig aftrek: het gerecht was al snel uitverkocht.

Later op de avond was er een diner voor de aanwezige ministers van Defensie. Daarbij hield de bekende kok José Andrés (van de Netflix-serie Chef’s Table) meer rekening met het thema van de top. Hij noemde zijn tapas met tomaat 'Oekraïense salade'.