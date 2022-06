De nieuwe Omgevingswet wordt vergeleken met de Titanic: ‘Kapitein De Jonge is gewaarschuwd’

Een nieuwe wet ruimtelijke ordening gaat de ingewikkelde en tijdrovende brij van regels voor bouw-, verbouw- en kapvergunningen allemaal onderbrengen bij één digitaal loket. Een mooi idee, maar gaat dit in de praktijk wel werken?

De Omgevingswet moet orde en efficiëntie scheppen in een nodeloos ingewikkeld systeem. Voordat je een dakkapel op je huis kunt zetten, zijn vaak meerdere vergunningen of toestemmingen nodig.

Voor de bouw zelf, voor de sloop, en mogelijk is er een monumentale status waarmee je rekening moet houden. Als de dakkapel aan de straatkant wordt gebouwd, kan het zijn dat het verbouwingsplan afwijkt van het bestemmingsplan. Ook moet de welstandscommissie zijn fiat nog geven, voordat je eindelijk kan beginnen met de verbouwing.

Deze 'martelgang' langs allerlei loketten kost niet zelden meer dan een half jaar. De Omgevingswet moet dit proces eenvoudiger maken en aanzienlijk versnellen. En dit is nu harder nodig dan ooit, volgens minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting.

Kritiek

Toch is er veel verzet in de Eerste Kamer. De overheid reeg de afgelopen jaren de falende ICT-projecten aaneen. De vrees is dat het digitale loket een zootje gaat worden. Linkse oppositiepartijen zien de invoering van de wet als 'zeer risicovol' (GroenLinks) en voorzien 'grote problemen' (PvdA).

Het rechtse Eerste Kamerlid Henk Otten is niet wars van wat drama en vergelijkt het project met de Titanic: “Kapitein De Jonge is gewaarschuwd voor opdoemende ijsbergen, maar in plaats van de koers te verleggen, vaart hij met volle kracht vooruit.”

Ambtenaren die werken met testversies melden diverse uitvoeringsproblemen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest een 'tijdelijke terugslag in de dienstverlening' bij de opening van het loket in januari.