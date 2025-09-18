Heel veel mensen (mannen en vrouwen) zijn heel druk bezig met hun gewicht. Hun leven verstrijkt terwijl ze aan het lijnen zijn. Want dun is beter. Echt?

Denk je dat dun zijn altijd gezond is? Nieuw onderzoek gepresenteerd op het Europese Diabetescongres (EASD) zet alles op z’n kop: extreem dun zijn verhoogt het sterfterisico zelfs meer dan overgewicht.

Het onderzoek volgde vijf jaar lang bijna 86.000 deelnemers, voornamelijk vrouwen van rond de 60 jaar. Uit de resultaten blijkt dat een BMI onder de 18,5 (ondergewicht) leidt tot bijna drie keer zoveel overlijdens als een BMI in het ‘boven-normale’ bereik van 22,5 tot 25. Verrassend genoeg bleken mensen met overgewicht (BMI 25–30) of milde obesitas (BMI 30–35) géén verhoogde kans op overlijden te hebben vergeleken met de gezonde controlegroep.

De absolute ‘sweet spot’ blijkt een BMI in het ‘boven-normale’ bereik. Zowel mensen die licht onder het gezonde gewicht zitten (BMI 18,5–20) als ‘gewoon slank’ (BMI 20-22,5) lopen beduidend meer risico. Slechts bij ernstige obesitas (BMI 40+) loopt het sterfterisico weer duidelijk hoger op.

Nuance: Overgewicht is daarmee zeker niet “gezond te noemen”. Viscerale (buik)vetophoping verhoogt bijvoorbeeld wel degelijk het risico op andere aandoeningen, zoals diabetes. Het onderzoek laat vooral zien dat de obsessie met dun zijn ongezond kan doorschieten.

Deze studie roept op om een gezond en stabiel gewicht na te streven, in plaats van zo slank mogelijk te willen zijn. De zogeheten “heroin chic”-look is niet alleen onrealistisch, maar kan zelfs levensgevaarlijk zijn.