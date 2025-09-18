Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen opende Dilan Yeşilgöz met een nieuwe versie van haar vluchtverhaal. Ze schetste voorbeeldige ouders en een pad dat naar de VVD leidde. Maar in haar eigen eerdere woorden en cv ontbreken cruciale details: een periode als SP’er juist vanwege harde asielplannen, een KLM-ticket bij aankomst en claims over functies die later zijn tegengesproken.

Toen ze volwassen was werd de jonge Dilan geen VVD-er, maar actief lid van de SP. Juist vanwege de harde asielplannen van VVD-minister Verdonk.

Ze is het misschien vergeten. Maar ze kan haar eigen opvattingen van toen teruglezen in het blad van de SP:

Dilan was toen 28 jaar. Dus echt een jeugdzonde kan je het amper noemen.

Heel lang geleden was er eens een land dat asielzoekers als mensen behandelde. Dat land heette Nederland. Toen ik als klein meisje van zeven met mijn moeder en zusje van drie uit Turkije moest vluchten voor het Turkse regime, nodigde de Nederlandse regering ons uit en betaalde zelfs onze KLM ticket. Mijn vader wachtte daar al op ons. Zijn reis was een stuk zwaarder geweest, over de bergen van lran en lrak. De kerk richtte ons huis in. Mijn moeder kreeg een mooi kruis om boven haar bed te hangen en ook al waren we niet gelovig, de nonnen vonden dat we wel een handje hulp konden gebruiken, waar die dan ook vandaan zou komen best.

In latere versies wekt ze de indruk dat ze met gammele bootjes is gekomen. Wel spannend, maar niet waar. In The Times liet ze zich 3 jaar geleden 'De tweede Anne Frank' noemen. En uiteraard: 'de pitbull op naaldhakken'.

Allemaal flauwekul. Anne Frank werd door de NS naar de ondergang gevoerd, Dilan per KLM hartelijk welkom geheten.

Daarna volgden nog andere verschrijvingen in haar CV. Zo zou ze de naaste medewerker zijn geweest van Eberhard van der Laan op het gebied van Veiligheid. Een belangrijke functie. Maar ze had die niet. Maureen Sarucco was de belangrijkste adviseur van Eberhard van der Laan. Niet Dilan Yeşilgöz. Oud leidinggevende van Yesilgoz bij de gemeente Patricia Collette benadrukte tegen FTM dat Yeşilgöz niet direct voor de burgemeester werkte: ‘Die indruk wil nog weleens ontstaan in de media, typisch Dilan, jezelf net iets groter voordoen dan je bent.’

Allemaal bekend (bij sommigen). Dit vluchtverhaal speelt een centrale rol in haar publieke profiel en haar politieke overtuigingen over vrijheid, rechtvaardigheid en integratie in Nederland. Terwijl ze de grenzen wil sluiten voor mensen als haar vader (een politieke vluchteling) en zeker mensen zoals zij: zij maakte gebruik van het recht op nareis

Dus waarom ze toch weer koketteert met haar ervaring als vluchteling?

Geen idee. Maar wonderlijk is het wel