Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Vier mannen zaten gisteren al een tijdje te praten over verkrachting en femicide. Die mannen – Wouter Bos, Ferd Grapperhaus, Fred Teeven en Jeroen Pauw – waren het erover eens dat verkrachting en femicide vooral erg waren omdat mensen van kleur dat vaker zouden doen.

En toen kwam Sylvana Simons: "Ik wil graag als vrouw aan tafel iets zeggen. Ten eerste: als ík verkracht word, dan maakt het me niet uit of die meneer in Paramaribo, Willemstad, Amsterdam, of weet ik veel waar op de wereld is geboren. Dit gaat over de slachtoffers. Ons maakt het niet uit, we willen gewoon niet verkracht worden. Dat is één.

Het gaat nu om de verdachte. Dat is twee. Wij weten allemaal, uit onderzoek en ervaring, dat een verdachte niet automatisch een dader is. Maar wij weten ook dat sommige mensen nu eenmaal eerder verdacht raken dan anderen. Ten tweede, het geweld waarover gesproken wordt vindt meestal plaats in de huiselijke of familiekring, maar dat wordt hier niet genoemd.

Steeds opnieuw draait het om mannen. De enige reden om cijfers te splitsen: wat doen we als we die 1500 niet-westerse allochtonen het land uit hebben gezet omdat ze iets fout deden? Mogen de witte mannen dan wel blijven en verkrachten? Vinden we dat dan minder erg? Dat kan ik me niet voorstellen. Vrouwen willen veilig zijn – altijd en overal. Thuis, op het werk, op school, onderweg, op straat, in de kroeg, overal.

Wij vrouwen worden er niet veiliger van als we het probleem bij Somaliërs leggen. Het zijn mannen die het doen.

Denk je dat wij ons kunnen veroorloven om bezig te zijn met zulke nutteloze verschillen? Wat ik graag zou willen – ook van de politiek: het is de eerste keer dat het woord ‘femicide’ in de Troonrede is gevallen en de eerste keer dat het tijdens het ABP aan bod is gekomen. In 2021 heb ik daar een motie over ingediend, maar die werd niet gesteund, door niemand. Alleen mevrouw Bente Bekker van de VVD wilde er nog over nadenken, vooral omdat het in haar ogen om islamitisch geweld tegen vrouwen zou gaan. Zo'n focus helpt vrouwen niet. Ook wij vrouwen worden er niet veiliger van als we het probleem bij Somaliërs leggen. Het zijn mannen die het doen. En wij vrouwen hebben daar genoeg van. Dit soort politiek uitbuiten schaadt ons juist."

"Deze zomer zijn er zes vrouwen door hun partner omgebracht, vaak door mannen die al in beeld waren bij justitie. Iedereen vond dat heel erg. Maar er is altijd één incident dat als ‘random’ wordt bestempeld, terwijl elke acht dagen een vrouw door haar partner wordt aangevallen of vermoord. Het gebeurt ook bij mij om de hoek, midden in de nacht, dat een meisje van haar fiets wordt gesleurd en wordt aangevallen – maar daar gaat het publiek debat nauwelijks over. Dat zou het juist wel moeten."