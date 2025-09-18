Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Na de volgende verkiezingen is de VVD na 15 jaar haar machtspositie kwijt. In de jongste peiling zijn van de 33 zetels die Rutte de laatste keer haalde en nog 14 over. Een afname van 58 procent. Als de VVD inschikkelijk is mag ze mogelijk meedoen aan een kabinet. Maar Yesilgoz zal dan wel een paar tonen lager moeten zingen.

Het CDA is inmiddels groter dan GL/PvdA. Het kabinet Bontenbal lijkt dan ook weer een stap dichterbij.

Maar uit welke partijen zo'n kabinet moet bestaan in onduidelijk. CDA en D66 vormen met 37 zetels een stevig middenblok. Maar dat zijn er 39 te weinig voor een meerderheid.