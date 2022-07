FvD start enge privéscholen gestoeld op ideeën Baudet: ‘Willen kinderen zelf laten nadenken’

Na de zomer starten minstens vijf 'Renaissancescholen' in Nederland, gestoeld op de ideeën van Baudet en het Forum van Democratie. Deze kleinschalige privéscholen openen de deuren in Almere, Den Haag, Hoogeveen, Tilburg en Apeldoorn.

“We wilden toch een beetje gespreid door Nederland beginnen, want anders ben je alleen maar weer in de Randstad bezig”, zegt Ralf Dekker, initiatiefnemer en Noord-Hollands Statenlid voor FvD tegen de Telegraaf. “Verder keken we naar hoe onze partij op die plekken scoorde bij de afgelopen verkiezingen en waar de aanmeldingen voor onze scholen vandaan kwamen na een eerste peiling.”

“We willen leerlingen zelf laten nadenken, in plaats van ze op te zadelen met zware morele frames over genderfluïditeit, klimaatrisico’s en slavernijschuld. Als we ze de natuur in sturen, is dat niet met het idee om ze te vertellen hoe de mens eigenlijk alles vervuilt”, legt Dekker uit.

In Nederland is iedereen vrij om een school te starten, op basis van wat voor ideologie dan ook. Je moet het wel heel bont maken, wil je problemen krijgen met de onderwijsinspectie.

De scholen beginnen op particuliere basis, zonder overheidssteun. Wel is er bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een aanvraag ingediend voor een B1-status. Dit zou betekenen dat de onderwijsvorm wordt gesubsidieerd en kan uitbreiden.

Het zoeken naar leraren is geen probleem volgens Dekker: “Je hoort veel over het lerarentekort, maar wij hebben er geen last van. We hebben een honderdtal aanmeldingen. Ik denk dat veel leraren het een prettig idee vinden dat ze kunnen werken in een school die geen bureaucratische deken over zich heen heeft, zonder een enorme afstand tot het bestuur.”