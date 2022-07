Hoe lang blijft Wopke Hoekstra nog CDA-leider?

Het CDA is van oudsher een partij van mensen die aardig doen tegen elkaar.Ze steken elkaar wel messen in de rug, maar nooit zichtbaar. Dat maakt de CDA-bijeenkomst van gisteren in Nijkerk opzienbarend. Gevierd werd 'de dag van de christendemocratie', ingesteld toen die christendemocratie oppermachtig was.

Gisteren werd de bijeenkomst een martelkamer voor partijleider Wopke Hoekstra. Toen hij zichzelf beschikbaar stelde als lijsttrekker voor de verkiezingen van 2021 zal hij gedacht hebben aan een stralende toekomst. Misschien werd hij wel premier.

Sindsdien verloor hij twee verkiezingen, is zijn partij in alle peilingen weggezakt en gekrompen onder de tien zetels. En steeds openlijker geven CDA-prominenten de schuld aan Wopke. Jan Arie Koorevaar: „Waar was jij, Wopke? Waar was jij als partijleider?” Van Koorevaar kreeg Hoekstra ook een rode boerenzakdoek – het symbool van demonstrerende boeren. „Voor aan je auto, of aan je vliegtuig, want volgens mij ben je daar vaker mee.”

Hij was zeker niet de enige. Er zijn niet veel CDA-ers die veel vertrouwen hebben in de electorale toekomst van hun partij. Maar met Wopke aan het roer wordt het zeker niks.

Het vertrouwen van CDA-kiezers in Hoekstra heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Zijn imago staat al lange tijd onder druk, maar voor het eerst staat nog niet de helft van zijn achterban (42 procent) achter hem.