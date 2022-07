Poetin: „Rusland is nog niet eens serieus begonnen.”

Poetin heeft donderdagavond in een speech op de Russische staatstelevisie laten weten dat Rusland nog maar net is begonnen in Oekraïne. Daarnaast zei hij nog steeds open te staan voor vredesonderhandelingen, maar dat naarmate het conflict voortsleept de kans hierop afneemt.

"Vandaag horen we dat ze ons willen verslaan op het slagveld. Laat ze het maar proberen", zei hij. „Rusland is nog niet eens serieus begonnen.”

Poetin richtte zich in de speech direct tot de westerse bondgenoten van Oekraïne. Volgens hem wakkeren zij de vijandelijkheden aan. „We horen vaak dat het Westen met ons wil vechten tot de laatste Oekraïener. Dit is een tragedie voor het Oekraïense volk, maar het lijkt erop dat het die kant op gaat.”

Volgens Poetin gebruikt het westen Oekraïne om te vechten tegen Rusland.