Garri Kasparov: ‘De NAVO kan Poetins leger in één dag verpulveren’

Oud-schaker Garri Kasparov haalt hard uit naar westerse landen. De uitgesproken tegenstander van Poetin vindt de houding van het westen veel te afwachtend. "Al twintig jaar weten we: de oorlog komt. Poetin heeft hem aangekondigd. En nóg probeert het Westen zich eronderuit te onderhandelen.”

Kasparov in de Telegraaf: "Alsof er iets te onderhandelen valt met een oorlogsmisdadiger. Ik had net nog een verhitte discussie met een Franse collega, die waarschuwt voor ’escalatie’. Werkelijk, mijn bloed kookt op zulke momenten. Luister, we hebben hier met goed en kwaad te maken, dit is als een Bijbelse oorlog. Wat valt er dan te bespreken?”

Deals met dictator

Kasparov is op een conferentie in het Franse Tocqueville, waar experts uiterst somber zijn over de situatie in Oekraïne. "Als Oekraïne valt, valt ook het Westen als geloofwaardig baken van vrijheid", klinkt het. De Rusland ontvluchte oud-schaakgrootmeester vult aan: "Elke territoriale winst die Poetin boekt, zal hij beschouwen als zwakte van het Westen. We weten van de geschiedenis dat elke concessie aan een agressor leidt tot meer agressie. Stel, je bent een Pool, Est of Let en je ziet hoe Oekraïne na onderhandelingen landsdelen moet opgeven aan Rusland. Wat denk je dan? Dat het Westen deals sluit met een dictator. Dat de NAVO je uiteindelijk niet beschermt.”

Maffiaregime

Kasparov waarschuwt voor de betrekkelijkheid van Artikel 5 (een aanval op een, is een aanval op ons allen). "Artikel 5 is ook maar een stukje papier. Kijk naar de Duitsers en Fransen die nu zo graag onderhandelen met Poetin. Zijn die wel bereid om voor Polen of de Baltische landen te sterven? Waar zijn ze bang voor? Voor Poetins kernbommen. Dat is het. De NAVO kan Poetins leger in één dag verpulveren. NAVO-gevechtspiloten zouden al die tankcolonnes tot stof reduceren. Maar de politieke wil is er niet, want het Westen is bang voor die atoombommen. Maar ik denk niet dat Poetin die zal inzetten, noch dat zijn generaals bereid zijn om met en voor hem te sterven. Dit is een maffiaregime, geen klassieke dictatuur. Maffiosi zijn slechts loyaal aan de baas zolang ze van hem profiteren.”