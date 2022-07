Ministerie van VWS weigert Sywert-documenten vrij te geven, betaalt dwangsom (van ons belastinggeld)

De 'nieuwe bestuurscultuur' is verder weg dan ooit, nu het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten gerechtelijke dwangsommen te betalen aan de Volkskrant in plaats van openheid van zaken te geven over de communicatie rondom de Sywert-deal.

Het ministerie verzet zich al een half jaar tegen de gerechtelijke uitspraak. Ze weigeren om al het Whatsapp- en mailverkeer van ex-minister Hugo de Jonge en andere VWS-kopstukken over de mondkapjesdeal openbaar te maken.

Belastinggeld inzetten tegen transparantie van bestuur

De dwangsom is slechts 15.000 euro. Mogelijk eist de krant bij de rechter binnenkort een nieuwe, hogere dwangsom. Het is onvoorstelbaar dat belastinggeld wordt uitgegeven door de overheid om de transparantie van bestuur actief tegen te werken.

Uit eerder vrijgegeven Whatsapp-verkeer van het ministerie van Financiën bleek dat Hugo de Jonge aandrong op onderhandelingen en een snelle deal met Sywert van Lienden, terwijl topambtenaren hier weinig heil in zagen.

De Rutte-doctrine

Later loog hij hierover in de media en goochelde hij met woorden in de Tweede Kamer om het vege politieke lijf te redden. Het lukte hem ternauwernood om de steun van de meerderheid te behouden.

De Rutte-doctrine draait ook in vakantietijd op volle toeren en het 'vernieuwende leiderschap' van D66-leider Sigrid Kaag is in geen velden of wegen te bekennen.