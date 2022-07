Giorgia Meloni maakt grootste kans om premier van Italië te worden: hoe extreemrechts is zij?

De politieke crisis in Italië heeft in ieder geval één persoon de wind in de zeilen gegeven: de rechts-conservatieve Giorgia Meloni is nu de grote kanshebber om Draghi op te volgen,

Haar partij Fratelli d'Italia steeg in de peilingen van 4 naar 22 procent van de stemmen. De 45-jarige Meloni is ondanks haar relatief jonge leeftijd, een ouwe rot in het vak. Ze was als tiener al politiek actief en was in het kabinet van Berlusconi minister van Jeugd. Ze was met haar 31 jaar toen de jongste Italiaanse minister ooit.

In 2012 richtte ze Fratelli d'Italia op. Deze 'Broeders van Italië' zijn rechts-nationalistisch met fascistische wortels. Het gaat ver: in het logo staat de Italiaanse vlag afgebeeld als waakvlam, wat verwijst naar de fascistische dictator Mussolini, wiens kleindochter voor de partij in de gemeenteraad van Rome zit.

De partij en zijzelf zijn openlijk extreemrechts. Tijdens etentjes wordt de Hitlergroet gebracht. De standpunten laten zich raden: tegen immigratie, tegen lhbti-rechten, tegen abortus en euthanasie, tegen Europa en voor streng-christelijke en conservatieve waarden.