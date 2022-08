Voormalig topadviseur van Poetin op intensive care met ernstige zenuwklachten

Anatoli Tsjoebajs (66) was tot een half jaar geleden een belangrijke adviseur van Vladimir Poetin. In maart is hij Rusland ontvlucht omdat hij het oneens was met de oorlog tegen Oekraïne. Nu ligt hij doodziek in het ziekenhuis, nadat hij opgehaald zou zijn door mannen in beschermende pakken.

Christo Grozev van het gerenommeerde onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat de toestand van Tsjoebajs ernstig is. Hij ligt op de intensive care met symptomen van de auto-immuunziekte Guillain-Barré Syndroom (GBS). Hierbij valt het eigen lichaam de gezonde zenuwcellen aan, wat kan leiden tot totale verlamming. Vaak herstellen patiënten weer helemaal na behandeling in het ziekenhuis.

Vriendin van de familie Ksenia Sobchak vertelt dat Tsjoebajs thuis werd opgehaald door mensen in zogenaamde Hazmat-pakken. Het lijkt er daarom op dat men rekening houdt met een Russische liquidatiepoging, mogelijk met zenuwgif.

De woordvoerster van politieke gevangene Aleksei Navalny weet het zeker: “Dit is de reputatie van het Kremlin. Niemand twijfelt eraan dat Tsjoebajs vergiftigd is.” Oppositieleider Navalny werd zelf vergiftigd en overleefde het ternauwernood.

Het toedienen van novitsjok-zenuwgas of ander gif is een bekende manier van Poetin en zijn veiligheidsdienst om zijn tegenstanders in het buitenland uit te schakelen of angst in te boezemen.