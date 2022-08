De hamvraag nu: wie is de baas? Rutte of de boeren?

De boerenorganisaties hebben gisteren aangekondigd dat ze nu echt actie gaan voeren. En gisteravond voegden ze de daad bij het woord door op de A7 tegen de richting te rijden met een optocht landbouwvoertuigen.

Het wettig gezag van het land probeerde een actie tegen te houden.

Met veel voertuigen was de politie naar de A7 gegaan. Daar is geprobeerd de boeren, die langzaam over de snelweg reden, te stoppen door een politieblokkade op te werpen. Bij het zien van die blokkade zijn de trekkers omgekeerd en spookrijdend de andere kant op gegaan. Daar troffen ze echter nog een politieblokkade, waar de trekkers vervolgens via de berm omheen zijn gereden. „Ze hebben echt een zeer gevaarlijke situatie gecreëerd”, stelt een politiewoordvoerder. De politie leek vooral blij het er heelhuids te hebben afgebracht.

Het zal de toon zetten. De afgelopen twee maanden hebben de actievoerende boeren ontdekt dat ze het gezag de baas zijn; dat de politie niet of nauwelijks ingrijpt.

Farmers Defence Force (FDF) is totaal niet tevreden over het eerste overleg dat boerenorganisaties met het kabinet hebben gehad. ,,Als ik zo de stemming een beetje proef, denk ik dat je je kunt opmaken voor de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft”, zei voorman Mark van den Oever gisteren. Ook andere boeren-leiders, als Henk Bleker, spraken van ‘escaleren’.

We zullen spoedig weten wie er in de openbare ruimte de baas is, de boeren of de regering.