Saoedische vrouw krijgt 34 jaar gevangenisstraf voor gebruik van Twitter

Een Saoedische student die aan de Britse Leeds University studeerde, keerde voor vakantie terug naar Saoedi-Arabië. Daar werd ze opgepakt en veroordeeld tot 34 jaar gevangenisstraf, omdat ze Twitter gebruikt.

De verschrikkelijk zware straf door een speciale terrorismerechtbank volgt enkele weken nadat de Amerikaanse president Joe Biden Saoedi-Arabië bezocht. Mensenrechtenactivisten waarschuwden al dat dit het koninkrijk kon aanmoedigen om dissidenten en andere pro-democratie-activisten strenger aan te pakken.

De zaak maakt ook duidelijk dat kroonprins Mohammed bin Salman van het streng islamitische land zijn pijlen heeft gericht op Twittergebruikers in zijn poging om de bevolking te onderdrukken. Tegelijkertijd heeft hij overigens een groot belang in het socialmediaplatform via een Saoedisch fonds.

Moeder van twee kinderen

De 34-jarige Salma al-Shehab, moeder van twee kinderen, kreeg in eerste instantie drie jaar gevangenisstraf voor 'het gebruik van een internetsite om publieke onrust te veroorzaken en de civiele en nationale veiligheid te destabiliseren', klonk het in de rechtbank over het 'delict'. Maar toen een openbaar aanklager in hoger beroep vroeg om ook andere zogenaamde criminele feiten mee te tellen, kwam de straf volgens het hof uit op 34 jaar cel, gevolgd door een reisverbod van 34 jaar.

De nieuwe delicten die haar ten laste worden gelegd zijn 'het helpen van degenen die publieke onrust proberen te veroorzaken en het destabiliseren van de nationale veiligheid door hun Twitter-accounts te volgen' en door hun tweets door te sturen. Mogelijk kan Shehab opnieuw in hoger beroep.

Hoe dan ook, schrijft The Guardian, was Shehab allesbehalve een belangrijke of uitgesproken activist. Ze omschrijft zichzelf op Instagram, waar ze 159 volgers heeft, als een mondhygiënist, PhD-student aan Leeds University en spreker op de Princess Nourah bint Abdulrahman University. En als een echtgenote en moeder van haar zonen, Noah en Adam.

Op Twitter heeft ze bijna 2600 volgers. Ze twittert vooral over haar jonge kinderen en eerder over Covid. Soms retweette ze berichten van Saoedische dissidenten. Genoeg om voor tientallen jaren de bak in te gaan in het moslimland.