Volodymyr Zelensky: we rukken op in het oosten en zuiden van het land

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde zondagavond terreinwinst voor het Oekraïense leger in het zuiden en oosten van het land, zonder aan te geven welke gebieden veroverd zouden zijn en wanneer.

Zelensky zei zondag "goed nieuws" te hebben gekregen van de Oekraïense militaire staf en inlichtingenchefs. In zijn dagelijkse videotoespraak bedankte hij de Oekraïense strijdkrachten voor het bevrijden van het gebied in de regio Donetsk en twee andere plaatsen in de oblast Cherson in het zuiden van Oekraïne. Hij noemde ook het innemen van "bepaalde posities" op de oostelijke flank in de richting van Lyssytchansk-Siversk.