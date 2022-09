Segers over Kaags ‘allemaal een beetje armer’: ‘Alsof je vanaf de maan toekijkt naar Nederland’

Het kabinet moet meer doen om de koopkracht te repareren door bijvoorbeeld een vaste belastingteruggave op de energierekening. Dat zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in de Volkskrant. "Het risico bestaat dat dit een kabinet voor tevreden mensen wordt."

Segers mist geruststellende woorden van het kabinet over de zware winter die er aan zit te komen door de hoge energieprijzen. Over de opmerking van minister van Financiën Sigrid Kaag dat we ‘allemaal een stukje armer zullen gaan worden’ zegt hij: "Zo’n uitspraak klinkt alsof je vanaf de maan toekijkt naar Nederland. Ze mag dat doen. Maar het is een academische waarheid en dat is niet genoeg in tijden van nood.

De onderkant heeft geen marge meer. Dan kun je niet zeggen dat we allemaal een beetje armer worden. Er is ook een sociaal antwoord nodig, namelijk: ‘Wij gaan u helpen. Wij hebben diepe zakken en we zullen doen wat nodig is om u niet te laten vallen."

Tevreden mensen

Het vertrouwen in het kabinet is ongekend laag, terwijl dat normaal juist toeneemt bij het aantreden van een nieuwe coalitie. Segers: "Zolang het vertrouwen laag is, kun je niet zeggen dat het goed gaat. Je ziet dat de meest tevreden stemmers tot de achterbannen van VVD en D66 horen, daarna komen de stemmers op CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. Het risico bestaat dat dit een kabinet voor tevreden mensen wordt. Dat wil ik niet."