Italië krijgt wellicht eerste vrouwelijke premier. Tot verdriet van veel vrouwen

Vandaag gaat Italië naar de stembus. Het extreemrechtse Fratelli d'Italia staat in de peilingen met 25 procent van de stemmen op kop. Dat betekent dat frontvrouw Giorgia Meloni de eerste vrouwelijke premier van Italië kan worden. Daar zijn lang niet alle vrouwen blij mee.

Fratelli d'Italia (Broeders van Italië) heeft fascistische roots. De kleindochter van Mussolini zit voor de partij in de gemeenteraad van Rome. Meloni zelf is niet alleen anti-Europa, maar bijvoorbeeld ook tegen abortus. Vooral dat laatste stuit veel Italiaanse vrouwen tegen de borst. Tot nu toe was het toegestaan een zwangerschap tot dertien weken af te breken. Als het aan Meloni ligt, wordt dat niet verboden, maar wel ontmoedigd.

Niet deze vrouw

Laura Palazzini, een links-progressieve kiezer, wil heel graag een vrouwelijke premier, vertelt ze aan de NOS. "Maar dit is echt niet wie we nodig hebben. Meloni is een vrouw die vrouwen tegenwerkt. Ze staat niet aan onze kant."

Meloni verklaarde haar abortusstandpunt op een campagnebijeenkomst in Milaan: "Ik denk niet dat het dalende geboortecijfer opgelost kan worden door migranten binnen te laten, zoals linkse partijen denken. Ik wil dat onze gezinnen kinderen maken. Ik wil dat vrouwen niet moeten kiezen tussen het moederschap en hun werk."

Ook op het gebied van lhbti-rechten is Meloni conservatief. Homo's mogen niet trouwen en geen kinderen adopteren, vindt ze. "De idealen van Meloni katapulteren ons terug in de tijd," vreest Palazinni.

Rechts blok

De verkiezingen in Italië draaien om de hoge energieprijzen, de inflatie, de oorlog in Oekraïne en migratie. Samen met Lega (van Matteo Salvini) en Forza Italia (van Berlusconi) vormt Fratelli d'Italia een rechts blok dat waarschijnlijk een meerderheid haalt. De tweede partij van het land, de linkse Partito Democratico onder leiding van oud-premier Enrico Letta heeft geen sterk links blok weten te vormen.