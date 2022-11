Baudet wordt bang voor Gideon van Meijeren

Op het congres van Forum voor Democratie afgelopen zaterdag ging het veruit langste applaus niet naar Thierry Baudet, maar naar Gideon van Meijeren. Hij is de afgelopen maanden te voorschijn gekomen als de Baudet-kloon die beter scoort dan het origineel. En volgens NRC zit dat Baudet niet lekker. Van Meijeren heeft zijn populariteit te danken aan zijn extreme opstelling. Hij lijkt wel iets te zien in een echte opstand. Baudet nam daar afstand van. „Er is geen ruzie, dat ik weet”, zegt Baudet tegen NRC. „We voeren wel gewoon een gesprek: shit jongens, zijn we niet ons doel aan het voorbijschieten? De een zegt: we moeten doorbeuken. De ander zegt: we moeten een beetje remmen, bijsturen.” Baudet plaatst zichzelf onomwonden in het laatste kamp. „We merken dat we net iets te veel hebben geduwd, waardoor een grimmig sfeertje is ontstaan.” Debat in zijn partij over de koers is overigens „niet erg”, voegt hij eraan toe.

Dat lange applaus voor van Meijeren zat Baudet kennelijk dwars. In het congresverslag dat op de website van FVD verscheen, werden tot maandagmiddag de meeste sprekers genoemd, maar niet Van Meijeren. Kort nadat NRC telefonisch vragen aan Baudet stelde over het ontbreken van zijn naam, werd aan het verslag alsnog een zin over het optreden van Van Meijeren toegevoegd.