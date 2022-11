Omtzigt: energieplafond in strijd met de grondwet

De instelling van het prijsplafond voor energie, zoals het kabinet dat nu voor ogen heeft, kan strijdig zijn met artikel 1 van de Grondwet. Dat zegt het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in Trouw. Volgens hem wordt immers gediscrimineerd op ‘type energie-aansluiting’, dat bepaalt of iemand gecompenseerd wordt of niet.

“Voor misschien wel 90 procent van de huishoudens is het duidelijk’’, zegt het Kamerlid. “Dat zijn de standaardgevallen met een gewone gas- en elektriciteitsaansluiting. Maar de 10 procent die net daar buiten valt, komt waarschijnlijk in de problemen.” Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een gezamenlijke aansluiting hebben, de zogeheten ‘blokverwarming’. Of bewoners van een monumentaal pand, die hun huis niet mogen verduurzamen en daarom enkelglas hebben. Of mensen die juist wel hun huis duurzaam hebben gemaakt met zonnepanelen en daardoor een ingewikkelde energierekening hebben die in de winter anders is dan in de zomer. Ook mensen die noodgedwongen en legaal in een vakantiepark wonen kunnen gedupeerd worden.

Omtzigt verwacht veel rechtszaken