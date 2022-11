Oekraïne wil meer wapens: hoe lang kan het Westen nog doorgaan met leveren?

Oekraïne heeft nog altijd veel wapens nodig en de NAVO blijft die leveren, zo bleek gisteren weer uit een statement na de top in Boekarest. Maar voor hoelang nog?

Oekraïne hoeft inderdaad niet meteen te juichen, reageert George Dimitriu, defensiedeskundige bij Clingendael, bij de NOS. Het sentiment in westerse landen kan zomaar omslaan. "In hoeverre is de belastingbetaler bereid raketten op te sturen en daarvoor te betalen? Nu is daar nog niet zo veel gedoe over. Maar als het vordert en er is recessie, kunnen daar binnenlandse problemen over ontstaan."

Daarom heeft Oekraïne er bijvoorbeeld baat bij om de verschrikkelijke beelden van de oorlog de hele wereld over te laten gaan. Zodat wij de urgentie blijven inzien van de hulp. Peter Wijninga, defensie-expert van het Haags Centrum voor Strategische Studies, meent ook dat Oekraïne dat gevoel van urgentie hoog wil houden. "Dat betekent dat ze het waarschijnlijk niet helemaal laten zien als ze voldoende hebben van allerlei spul."

Maar wat heeft Oekraïne dan nodig? Behalve geld om bijvoorbeeld het stroomnet te herstellen, zoals Biden al heeft beloofd, gaat het ook om specifieke wapens. Wijninga noemt onder meer de small diameter bomb (SDB), waarmee je op 150 kilometer afstand heel precies kunt schieten. "Het is een aanvalssysteem waarmee je lanceerplaatsen van Russische drones en raketten kunt bestoken. Daarmee vergroot je de slagkracht van Oekraïne significant."

De VS heeft er daar genoeg van, maar niet oneindig veel. "Het is een risicoafweging. Komt onze eigen voorraad binnen een bepaalde kritieke grens, en zo ja, kunnen we ons dat veroorloven?"