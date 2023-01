Van der Plas zet Dijsselbloem weg als leugenaar: ‘Vaak gehoorde riedel, het is gewoon onzin’

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 15 maart en dus gaat Caroline 'Populientje' van der Plas (BBB) er de komende tijd weer lekker voor zitten om zo veel mogelijk feitenvrije oneliners de ether in te gooien om zieltjes te winnen op het platteland.

In WNL op Zondag kruiste zij de degens met de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Hij stelde dat er nu eindelijk wat gedaan moet worden om het mestprobleem, dat al decennialang speelt, op te lossen. Het probleem wordt almaar vooruitgeschoven en ten dele ontkend (ook door de kabinetten waar zijn eigen PvdA aan meedeed). Een gevolg daarvan is dat de bouw nu op slot zit.

Van der Plas kijkt smalend, ontkent het probleem en noemt hem een leugenaar: “Dit is een riedel die je heel vaak hoort, en het is gewoon onzin”, aldus de lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging.

“We zullen een keer dat stikstofprobleem moeten opruimen en dat gaat met moeilijke keuzes gepaard. We moeten niet net doen alsof je het probleem kunt oplossen door het weer weg te definiëren, want dan zitten we hier over een paar jaar weer en is het mestprobleem even groot. En ondertussen zit de bouw op slot en worden infrastructuurprojecten uitgesteld”, legt Dijsselbloem uit.

“Dijsselbloem heeft 'n goed punt en Van der Plas doet het af als de bekende riedel die onzin is. Van der Plas is niet meer serieus te nemen. Met haar politiek verpest zij NL voor volgende generaties door onder andere de natuur, waterkwaliteit en biodiversiteit de nek om te draaien”, twittert jurist Marcel Elsschot.