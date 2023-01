Wagner-huurlingen dicht bij eerste succes

De Russische Wagner-huurlingen staan op het punt succes te boeken rond Bachmoet, nu het mijndorpje Soledar, ongeveer 10 kilometer ten noordoosten van Bachmoet, in handen van de Russen lijkt te vallen. Dat zou een flinke opsteker zijn voor de hardliners in Moskou en de druk op het Westen verhogen om tanks te sturen.

Dat de toestand er kritiek is, blijkt ook uit de communicatie van president Zelenski. Die verwees in zijn nachtelijke toespraak naar Soledar. Hij zei dat de situatie rond het dorpje ‘bijzonder moeilijk’ is voor de Oekraïense troepen. Soledar is bijna helemaal van de kaart geveegd. ‘Het hele land is er bezaaid met de lichamen van Russische soldaten. Zo ziet de waanzin van de oorlog eruit.’