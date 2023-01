Rotterdams PvdA-raadslid blijkt huisjesmelker

Het Rotterdamse PvdA-raadslid Narsingh Balwantsingh blijkt voor miljoenen aan vastgoed te bezitten en verhuren, vooral in Rotterdam.

Balwantsingh bevestigt tegen het AD dat hij 23 woningen bezit en verhuurt. ,,De totale waarde? Ik zou het niet weten. Maar de aankoopwaarde loopt wel in de miljoenen, ja." De PvdA wist van zijn onroerend goed activiteiten.

Eén van de adressen in zijn bezit is een woning in Bloemhof, die kortgeleden in het nieuws kwam omdat een gezin er onder erbarmelijke omstandigheden woonde. De woning zat vol schimmel. Balwantsingh zegt dat hij niets wist van de misstanden.