Omtzigt en Leijten (SP) maken gehakt van Van Huffelen: ‘Ontzettende lariekoek’ en ‘schoffering’

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt en Renske Leijten van de SP leggen staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering het vuur na aan de schenen door te interrumperen tijdens haar betoog in de Tweede Kamer.

Van Huffelen draait om de hete brij heen en zet zichzelf voor schut. Zij heeft de kamer buitenspel gezet door niet tijdig te informeren over het instemmen van Nederland met een controversiële Brusselse wet over de Europese digitale indentiteit. De brief van het kabinet werd op vrijdagavond verstuurd en op dinsdagochtend was in Brussel de stemming in de Telecomraad.

Er was dus geen kans voor de Kamer om bezwaar te maken, er zijn zaterdag, zondag en maandag geen vergaderingen in de Tweede Kamer. Van Huffelen heeft hiermee een Kamermeerderheid genegeerd en buiten spel gezet, die zich al eerder tegen de wet had uitgesproken.

Omtzigt is zichtbaar gefrustreerd dat de staatssecretaris niet ingaat op zijn kritiek. “Neemt u de kamer wel serieus? Dit is geen praatclub ofzo.” Leijten neemt de ondervraging over en stuit ook op een muur van onwil en onvermogen. Ze noemt de uitleg en de ondemocratische werkwijze van Van Huffelen 'ontzettende lariekoek' en 'een schoffering van de Tweede Kamer'.