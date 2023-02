Edith Schippers (VVD) belooft gratis bier in warrig interview: “Ik ben voor minder belasting, op alles”

De VVD schuift oud-minister van Volksgezondheid Edith Schippers naar voren als opvolger van Rutte, maar in een interview op NU.nl blijkt de beoogde lijsttrekker in de Eerste Kamer al net zo'n lege huls als fractieleider Sophie Hermans.

Schippers staat bekend om het meermaals achterhouden van gevoelige documenten in het bedrijfsleven (DSM, pensioenfondsaffaire) en tijdens haar regeerperiode (o.a. tabakslobby, Q-koorts). Daarnaast onthulde Follow the Money in 2016 de belangenverstrengeling, waarbij haar man jarenlang bakken met geld verdiende met adviezen voor zorginstellingen inzake Schippers' nieuwe wetgeving.

Gratis bier

Ze zegt nu de belasting op arbeid te willen verlagen. Als haar dan wordt gevraagd waar dat geld vandaan moet komen, zegt ze: “Ik ben niet principieel tegen een verschuiving van belasting van inkomen naar vermogen. Ik ben in principe voor belastingverlaging. Op alles!”

Ze denkt dat dat wel gaat lukken als de economie groeit. “En de overheid kan simpelweg minder uitgeven.” Dat heet niet bezuinigen, maar 'de uitgaven minder laten stijgen', zegt Schippers.

Dan wordt het echt gênant. Ze geeft aan dat 'je overal zou kunnen kijken' voor bezuinigingen. “Ook bij Defensie?” vraagt de interviewer. “Veiligheid zou ik willen uitsluiten. Er is oorlog op ons continent”, aldus de oud-minister die het 'goede soort populisme' etaleert.

Ze wil nog wel eens met de kaasschaaf erover in de zorg en de sociale zekerheid: “De vraag is of je meer kunt bereiken met hetzelfde geld. Dat ieder departement het gewoon met ietsje minder moet doen. Je ziet dat het aantal ambtenaren alleen maar groeit. Je kunt ook zeggen: we doen het met minder.”

Maar dat geldt dus niet voor Defensie?” vraagt de interviewer. “Ik ga nu geen lijstjes maken”, besluit Schippers haar holle verkiezingsretoriek.

“Edith ‘Liz Truss’ Schippers laat de peilloze leegte van de VVD maar weer eens zien”, twittert ook Sander Schimmelpenninck.