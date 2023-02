Kranten heel hard voor Rutte

Premier Mark Rutte deed zijn uiterste best in zijn wekelijkse persconferentie om niets te hoeven zeggen over Groningen. Bijna een half uur lang gebruikte hij steeds andere woorden om niets te zeggen.

Begrijpelijk: het rapport van de parlementaire-enquêtecommissie zegt dat Rutte jarenlang gefaald is, ook als het om Groningen gaat. Rutte heeft de ontstane problemen in Groningen jarenlang ‘onderschat’, schrijft de parlementaire enquêtecommissie. Geld verdienen ging boven veiligheid en politici negeerden signalen dat er voor Groningers een ‘rampzalige’ situatie ontstond. ‘Was de aardbevingsproblematiek van het begin af aan serieus genomen, dan had veel ellende kunnen worden voorkomen’, aldus de commissie, die spreekt van ‘nalatigheid jegens de Groningers’.

Het hardste oordeel komt van NRC: "Wat er in Groningen gebeurde is symbolisch voor de politiek-bestuurlijke cultuur van het tijdperk-Rutte: ook bij het klimaatbeleid, stikstofdossier, bij de opvang van asielzoekers en het natuurbeleid, heeft de regering dwang van de rechter nodig om zich aan haar eigen wetten en beloften te houden."