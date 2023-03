DSM van Edith Schippers volop actief in Rusland van Poetin

DSM trok zich vlak na het uitbreken van die oorlog terug uit de plasticproductie in Rusland, maar ging door met de eigen corebusiness: de productie en import van ‘essentiële, gezonde voedingsingrediënten’. „Toegang tot essentiële basisproducten is een basisrecht voor iedereen, ook voor de burgerbevolking van Rusland”, laat het met het hoofdkantoor in Heerlen gevestigde DSM weten aan De Limburger.

De Amerikaanse professor Jeffrey Sonnenfeld houdt een wereldwijde lijst bij van grote ondernemingen die in Rusland actief blijven. Sonnenfeld noemt die verklaring ‘een cynisch pr-praatje’. Door in Rusland actief te blijven, steun je niet alleen Poetins oorlogsmachine door de afdracht van belastingen, maar geef je ook indirect goedkeuring aan de massaslachting in Oekraïne, stelt de Yale-professor.

DSM-directeur Edith Schippers (VVD) gaat in de nieuwe Eerste Kamer meebeslissen over het Nederlandse sanctiebeleid.