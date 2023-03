EU wil jongeren droogleggen bij autorijden

Beginnende automobilisten mogen de eerste twee jaar na het behalen van hun rijbewijs helemaal geen alcohol meer drinken als ze nog gaan rijden. Dit is een van de voorstellen die de Europese Commissie vandaag doet om het verkeer veiliger te maken.

Nu is in Nederland voor beginnende rijders nog een alcoholpromillage van 0,2 promille toegestaan. Dat betekent maximaal één biertje Bij ervaren bestuurders mag het 0,5 promille zijn. De maatregel is noodzakelijk omdat jonge bestuurders heel vaak betrokken zijn bij fatale ongelukken.