Rutte is overal in de media, maar weigert debat over Groningen, toeslagenaffaire of gewiste berichten

De premier wil niet naar de Tweede Kamer komen om te spreken over de desastreuze gevolgen van zijn beleid en het wegmoffelen van bewijsmateriaal. Maar Rutte en zijn bewindslieden staan wel in de rij om aan te schuiven bij praatprogramma's als Vandaag Inside en Tijd voor MAX.

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt legt de vinger een kleine week voor de Provinciale Statenverkiezingen op de zere plek: “De premier wil niet naar de Kamer komen. Niet voor een debat over zijn archief en zijn gewiste berichten (is gecanceld). Niet voor Groningen (dat hoeft niet van de coalitie) Niet voor toeslagen (dat hoeft niet van de coalitie). Ondertussen willen ze (Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA)) overal in de media aanschuiven.”

Ondertussen willen ze overal naartoe

“In een democratisch land hebben we een premier die niet meer durft te spreken met meerdere grote groepen burgers over de gevolgen van zijn beleid. En hij is ook afwezig bij debatten hierover”, schrijft Omtzigt op Twitter.